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مرور مفاجئ يكشف غياب 145 طبيبًا وممرضًا وفنيًا بمستشفى أجا المركزي بالدقهلية

مرور بمستشفي اجا
مرور بمستشفي اجا المركزي، فيتو

قام فريق العمل التنفيذي والتفتيش المالي والإداري والمتابعة برئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية بالمرور المفاجئ على مستشفى أجا المركزي، لمتابعة سير العمل وانتظامه، وتبين غياب 145 طبيبا وفني وممرض وإداري.

مرور مفاجئ علي مستشفى أجا المركزي 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق ـ محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات المحاسب محمدعبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

وخلال الجولة تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، وذلك للتأكد من تواجد العاملين بـ مستشفى أجا من أطباء وممرضين وإداريين، وكذلك متابعة أداء عملهم لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

طبيب وممرض واداري وفني بمستشفي أجا 

وأسفر المرور عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غياب 124 طبيبًا، 11 ممرضًا، و10 فنيين وإداريين، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي.

كما أكد "رئيس المركز" ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح في كافة المجالات، وأشار إلى استمرار المتابعة المستمرة لعمليات سير العمل في جميع المنشآت الصحية بهدف ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور هاني عبد الله، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومحمد جمعة مدير إدارة المتابعة برئاسة المركز. 

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