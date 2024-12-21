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ثقافة وفنون

لغة تعرف أُلاّفها، أمسية شعرية تقيمها التنمية الثقافية احتفالًا بيوم اللغة العربية

أمسية لغة تعرف ألافها،
أمسية لغة تعرف ألافها، فيتو

 يقيم بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية شعريةً بعنوان "لغة تعرف أُلاّفها" في السابعة مساء غدًا الأحد الموافق 22 ديسمبر. 

ويدير الأمسية الدكتور أحمد سلامة، بمشاركة عربية ودولية كبيرة حيث يشارك الشعراء ناصر باكرية من الجزائر، بللو إبراهيم خليفة من نيجيريا، بشير آدم هارون من السودان، عيسي جامع البراوي نيجيريا، محمد جبرين المجزومي ليبيا، جامع جلال الدين نيجيريا، شهاب الشيبانى الاندونيسي إندونيسيا، ومن نيجيريا كل من سعيدة عبد العزيز، عبد الرحمن إبراهيم، أمين إبراهيم محمد  وسفيان يوسف.

 

 الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يُصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الستّ للأمم المتحدة، ويمثل هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز دور اللغة العربية في مجالات التعليم، والإعلام، والتكنولوجيا، لضمان استمراريتها كلغة عالمية قادرة على مواكبة العصر.

 

وصرح الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي إن الاحتفال باللغة العربية فى بيت الشعر العربي لا يحتاج لمناسبة أو ليوم عالمي حيث يعدّ الشعر العربي أحد أهم تمثّلاتها وأحد أكبر روافدها والذي يمدّها بطاقة تعبيرية متجددة وطازجة ويمنحها فرصًا أكبر للاستمرار والتجذر والانتشار وسط صراع محموم لطمس وتمييع هويات الشعوب والحضارات .

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بيت الشعر العربي المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
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