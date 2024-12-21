محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة طلخا ويعد بحل مطالب المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت عددا من شوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الإشغالات بشوارعها، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

تطهير قنطرة ترعة الساحل ورفع أي تجمعات

وكلف محافظ الدقهلية السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع الري لتطهير قنطرة ترعة الساحل ورفع أي تجمعات في محيطها وتجميل المنطقة والحفاظ على المظهر الحضاري فيها،كما تفقد شارع عاطف الشرقاوي وأمر برفع الإشغالات بالشارع والحفاظ على الطريق العام وتيسير حركة السير والمرور وإزالة أي مخالفات على الفور.

تفقد منافذ ومحلات بيع اللحوم الخضروات والفاكهة بطلخا

وتفقد محافظ الدقهلية بعض منافذ ومحلات بيع اللحوم خلال تفقده لشوارع المدينة وكلف مدير مديرية تموين الدقهلية بتكثيف المرور على منافذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم ومختلف منشآت بيع وتداول السلع الغذائية.

كما كلف رئيس مركز ومدينة طلخا برفع مستوى النظافة العامة في شوارع المدينة وتكثيف أعمال شركة النظافة وكنس الشوارع ورفع الإشغالات أولا بأول وعدم السماح بإعاقة الطريق أمام المارة وإخلاء الأرصفة من الإشغالات حرصا على حركة سير وتيسير التنقل للمواطنين.

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