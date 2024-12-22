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إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

أصيب 7 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة بالقليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج. 

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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى مسطرد ووجود عددا من المصابين. 

 

انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى مسطرد القليوبية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري مسطرد اتجاه مدينة السلام وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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