السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة تحقق في مصرع شاب إثر سقوطه في بئر مصعد بالقليوبية

مصرع شاب سقط من اسانسير
مصرع شاب سقط من اسانسير بالقليوبية،فيتو

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه في بئر أسانسير بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

 تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع شاب سقط من بئر أسانسير بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بمصرع شاب سقط من بئر أسانسير.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب في بئر أسانسير ما أسفر عن وفاته.

كان ينقل منقولات الزوجية،مصرع شاب. بالقليوبية 

وكشفت التحريات أن الشاب كان ينقل منقولات الزوجية داخل شقة سكنية بالعقار الذي شهد الواقعة منذ اسبوع لاستعداده للزواج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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اللواء عبدالفتاح القصاص أول شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية مساعد وزير الداخلية وزيرة التنمية المحلية مدينة شبرا الخيمة محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

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