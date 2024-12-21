السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق في قطعة أرض بها "بوص" في القليوبية (صور)

حريق في بوص مجاور
حريق في بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق في قطعة أرض بها “بوص” بجوار مجموعة من المنازل دون خسائر بشرية.

وزيرة التنمية المحلية: انتهاء البرنامج التدريبي لرفع كفاءة 75 من مهندسي محافظة القليوبية الجدد

تعليم القليوبية: حريق مدرسة الجبل الأصفر محدود واليوم الدراسي مستمر

حريق في قطعة أرض بالقليوبية

 تلقت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في قطعة أرض بها بوص بجوار المنازل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 
حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 

 

حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 
حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 

 

حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 
حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 
حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 
حريق في  بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

تعليم القليوبية: حريق مدرسة الجبل الأصفر محدود واليوم الدراسي مستمر

إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "دبوس" بمستشفى بنها التخصصي

إحالة أوراق عاطل للمفتي لقتل طفل في القليوبية

بالأسماء، مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم في القليوبية

ads

الأكثر قراءة

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

منوعات

المزيد

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات البطولات الأفريقية الكبرى في 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

المزيد
الجريدة الرسمية