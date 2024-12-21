حريق في قطعة أرض بها "بوص" في القليوبية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق في قطعة أرض بها “بوص” بجوار مجموعة من المنازل دون خسائر بشرية.

حريق في قطعة أرض بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في قطعة أرض بها بوص بجوار المنازل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق في بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو

حريق في بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو

حريق في بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو

حريق في بوص مجاور لمجموعة من المنازل بالقليوبية،فيتو

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