الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري

الأهلي والمصري البورسعيدي
الأهلي والمصري البورسعيدي

الدوري المصري، تستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.

 

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي  ضد  إنبي  - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي
طلائع الجيش  ضد  الزمالك  - 8 مساءً  .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد  حرس الحدود - 5 مساءً  .. ستاد الإسماعيلية
الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت  - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً    .. ستاد 30 يونيو

 

الخميس 26 ديسمبر

سموحة  ضد غزل المحلة - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً   .. ستاد القاهرة الدولي
المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب
بتروجت ضد الجونة  - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية

وتتبقي مباراة واحدة مؤجلة بين الأهلي وسموحة من الجولة الخامسة وستقام يوم 7 يناير 2025.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز وزد اف سي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3- الأهلي 8 نقاط
4-  بيراميدز 8 نقاط 
5- زد اف سي 8 نقاط
6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط
7- الاتحاد السكندري 8 نقاط
8- فاركو 7 نقاط
9- طلائع الجيش 7 نقاط
10- الجونة 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- بتروجيت 5 نقاط
13- الإسماعيلي 5 نقاط 
14- البنك الأهلي 5 نقاط
15- غزل المحلة 5 نقاط
16- إنبي 4 نقاط نقاط
17- مودرن سبورت 3 نقاط
18- حرس الحدود نقطتان
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز طلائع الجيش ضد الزمالك الإسماعيلي ضد حرس الحدود الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت بيراميدز ضد فاركو المصري البورسعيدي ضد الأهلي المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

صابر عيد: شوقي غريب أعاد الروح للاعبي غزل المحلة

حمد إبراهيم: الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، وكمال السيد مكسب

ناصر منسي يواصل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة
ads

الأكثر قراءة

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة

اعترافات المتهم بقتل جده بالشرقية: سلمت نفسي للشيطان وأستحق الإعدام

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر

أخبار مصر: جدل بشأن ظهور متحور جديد، مفاجأة فى قانون الخلع والإيجار القديم، تعديل خريطة تشغيل مترو الأنفاق

منوعات

المزيد

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

فضحتها الكاميرات، نائبة في البرلمان الكولومبي تدخن سيجارة إلكترونية

كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية