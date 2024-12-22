الأحد 22 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى

نتفليكس، فيتو
نتفليكس، فيتو

نتفليكس Netflix استعانت منصة البث الرقمي الأشهر في العالم، نتفليكس بالذكاء الاصطناعي، لدبلجة الأفلام التي تعرضها علي منصتها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي، تحول حوارات الأفلام، من لغة لأخرى، بصوت الممثل نفسه، وحركة شفاه، تناسب اللغة المختارة.

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محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

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