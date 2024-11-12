الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح فيلم Deadpool & Wolverine للمشاهدة عبر منصة ديزني بلس

Deadpool3، فيتو
Deadpool3، فيتو

DEADPOOL، طرح فيلم Deadpool & Wolverine، اليوم للمشاهدة عبر منصة ديزني بلس، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.
وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".


وقال  رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم “Deadpool & Wolverine”: "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

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