الاتحاد الإنجليزي يهنئ أبو ريدة على فوزه برئاسة الجبلاية

اتحاد الكرة، تلقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة تهنئة من ديربي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري.

وقدمت هيويت خلال رسالتها أحر التهاني نيابة عن جميع أعضاء الاتحاد الإنجليزي متمنية لرئيس الاتحاد المصري كل النجاح في منصبه.



وأعربت رئيسة الاتحاد الإنجليزي في رسالتها عن تطلعها مع مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي إلى العمل مع الاتحاد المصري ورئيسه واستكمال التعاون بينهما الذي بدأ من خلال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

كما تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام ٢٠٢٨.

الفيفا مفتوحة أمامك للتطوير

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس اتحاد الكرة المصري الجديد، إنه يثق في أن خبرته وقيادته ستقود الكرة المصرية واللعبة الشعبية الأولى إلى التطور والتقدم، وأن وجوده على رأس قيادة الكرة في مصر، ستساعد الفيفا على تحقيق أهدافها في تطوير اللعبة في مصر، وأبواب الفيفا مفتوحة دائمًا أمامه لمناقشة أي تطوير في كرة القدم مستقبلًا بخوص الكرة المصرية.

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