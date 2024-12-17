الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرمان جديد من رئيس لجنة الحكام بالجبلاية لتطوير مستوى قضاة الملاعب

وجيه أحمد، فيتو
وجيه أحمد، فيتو

لجنة الحكام، قرر وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بعد اجتماع مع أعضاء لجنته، اليوم الثلاثاء، على إقامة محاضرات دورية للحكام من أجل شرح وتصويب الأخطاء التي يقع فيها قضاة الملاعب خلال المباريات في مسعى حثيث من قبل اللجنة للقضاء على هذه الأخطاء والحد من تكرارها. 

كما تهدف المحاضرات الدورية التي اعتمدها رئيس لجنة الحكام إلى تثقيف الحكام والارتقاء بمستواهم الفني، وذلك للحد من الأخطاء المتكررة في تطبيق قانون كرة القدم.

تعزيز ثقة الحكام وزيادة إلمامهم بتطبيق القانون

وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى تعزيز قدرة الحكام على اتخاذ القرارات السليمة أثناء المباريات، لا سيما بعد وقوع أخطاء أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة وستتضمن الاجتماعات مناقشات حول مستجدات قوانين اللعبة، وتقديم تدريبات عملية تعتمد على محاكاة المواقف التحكيمية المعقدة.

 

خطة طويلة الأجل لتطوير مستوى الحكام

من جهته أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أن هذه المحاضرات الدورية ستكون جزءًا من خطة طويلة الأمد لتطوير أداء الحكام وضمان تقديم مستوى تحكيمي يليق بالكرة المصرية. 

كما أشار إلى أن اللجنة ستتعاون مع خبراء تحكيم دوليين لتقديم ورش عمل متخصصة تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في تقليل الأخطاء التحكيمية وتحسين الصورة العامة للمنظومة التحكيمية في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على سير المسابقات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الحكام وجيه أحمد لجنة الحكام باتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام تقليل الأخطاء التحكيمية

مواد متعلقة

موعد تسلم الخبير الأجنبي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

تفاصيل مشادة الحكام وأعضاء اللجنة بالاجتماع الفني للجولة الرابعة بالدوري

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام

الأكثر قراءة

سائق التاكسي الذي أعاد 8 ملايين جنيه لصاحبها يكشف سبب رفضه مكافأة مليون جنيه

الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد

بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

الأكاديمية العربية للنقل البحري تكشف حقيقة رفع علم المثليين بالقرب من فرع شيراتون القاهرة

السيسي يزف بشرى سارة لخريجي كليات الحاسبات العام الحالي (فيديو)

تفاصيل تورط موظفة في تزوير أوراق طلاب وتسجيلهم وهميًا بمدرسة خاصة بالهرم

استمرت 20 دقيقة، قوات إسرائيلية تنفذ عملية إنزال مجهولة الهدف قرب موقع عسكري في سوريا

منوعات

المزيد

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أستاذ حديث: السنة النبوية قدمت نموذجا رائدا في تعزيز مبادئ الأمانة على المال المشترك

أسماء سورة المنافقون وفضلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية