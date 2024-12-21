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حوادث

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق السريع المنصورة ميت غمر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل في أخرى جامبو على طريق ميت غمر المنصورة السريع أمام قريه ميت ناجي في محافظة الدقهلية.

تصادم سيارة نقل مع جامبو وإصابة 5 أشخاص في ميت غمر 


تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص ادعاء حادث طريق تصادم سيارة نقل مع أخرى جامبو على طريق ميت غمر المنصورة أمام ميت ناجي.

إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق المنصورة ميت غمر 


انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة حادث التصادم على طريق المنصورة ميت غمر السريع.

أسماء المصابين في حادث تصادم نقل وجامبو

تم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي وتبين اصابة كلا من 
- صلاح فوزي عبد الله 23 سنة التشخيص جرح قطعي بالرأس طوله 10 سم وجروح رضية باليد اليمني 
- محمد سعد حامد ابو العطا 28 سنة  .. جار عمل الفحوصات والاشاعات 
-محمود عبد العزيز عبد الغني 32 سنه التشخيص كدمات بالذراعين والركبة اليسرى 
-عاطف اسماعيل محمد 17 سنة التشخيص كدمه بالزراع الايسر 
- إبراهيم عبد النعيم مصطفى 22 سنة التشخيص جرح سطحي بالرأس

نقل المصابين لمستشفى ميت غمر وتحرير محضر 

استقبل مستشفي ميت غمر المصابين لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

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