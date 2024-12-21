انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية في الدقهلية
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للفرق الاشرافية بالادارات الصحية والوحدات على معايير الاعتماد "جهار ".
تأهيل منشآت الرعاية للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة
وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام، بالتنسيق بين إدارتى الجودة والرعاية الأساسية تمهيدا لتأهيل منشآت الرعاية للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة.
التدريب على آلية التقدم للحصول على الاعتماد
تضمن التدريب شرحا لمعايير الاعتماد المبدئي وآلية التقدم للحصول على الاعتماد بالإضافة إلى متطلبات السلامة المهنية ومعايير المعامل والخدمات التشخيصية.
البدء فى تطبيق المعايير داخل منشآت الرعاية الصحية
وفى ختام التدريب أكد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة نجلاء فوزي مدير إدارة الجودة على المشاركيين ضرورة البدء فى تطبيق المعايير داخل منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة
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