تفاصيل جديدة عن اندلاع حريق داخل مخزن أحد الكافيهات فى الإسكندرية

كشف الدكتور سمير النيلى مدير عام نادى المعلمين بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم، تفاصيل جديدة عن نشوب حريق محدود بداخل أحد الكافيهات المجاورة والمستأجرة من النادى بمنطقة سيدى جابر شرق المحافظة.

وأكد مدير عام نادى المعلمين، أن الحريق نشب فى تمام الساعة الثامنة مساء داخل مخزن أحد الكافيهات للمرة الثالثة على التوالي دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح، مضيفا أن العاملين بداخل الكافيه نجحوا فى إخماد النيران، قبل وصول رجال الحماية المدنية التى تواجدت بمعداتها ما يقرب من ٤ سيارات للإطفاء.

وأضاف الدكتور سمير النيلى فى تصريح خاص “ لفيتو ”، أن الحريق نشب بداخل مخزن لأحد الكافيهات المستأجرة من النادى، وذلك خلال أعمال التنظيف ورفع العاملين آثار الحريق المسبق بداخل الكافيه نتج عنه اشتعال النيران فى بعض الألواح الخشبية المتواجدة بداخل المخزنم ا أدى إلى تسرب بعض الأدخنة والنيران المحدودة.

وأوضح النيلى، أن الأوضاع بداخل النادى تسير بشكل طبيعى دون وجود أى عقبات أو التأثير بالحريق المجاور واستقبال أعضاء النادى موضحا أن الحريق لم يسفر عن وقوع اى إصابات بشرية فى الأرواح وتمت السيطرة على النيران

ونشب حريق للمرة الثالثة خلال الفترة الماضية، بأحد الكافيهات والمطاعم المجاورة لنادي المعلمين علي كورنيش الإسكندرية والمستأجرة من النادي بمنطقة سيدي جابر، ودفعت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بـ٤ سيارات للسيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى باقي المباني والنادي، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية إخطار، من قسم سيدي جابر بورود بلاغ بوقوع حريق هائل بأحد مطاعم وكافيهات نادي المعلمين بسيدي جابر.

توجه مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطيه والقيادات الأمنية الي مكان الحريق، بصحبه سيارات الإسعاف والدفاع المدني والحريق، وجري حصر النيران.

فيما لا تزال محاولات السيطرة عليها من ٤ سيارات إطفاء ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

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