قيادي بحماس: اتفاق وقف إطلاق النار يقضي بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن قيادي في حركة حــماس قوله: إن اتفاق وقف إطلاق النار يقضي بوقف الحرب تدريجيًا والانسحاب الإسرائيلي من غزة.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقال القيادي بحماس، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، إن اتفاق وقف إطلاق النار ينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب.

وأضاف القيادي إنه من الممكن أن يرى اتفاق وقف إطلاق النار النور قبل نهاية العام الجاري.

وبالأمس الجمعة، ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة التبادل، مشيرة إلى أن عائلة البرغوثي توافق على ترحيله إلى تركيا".

إسرائيل تجهز قائمة أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: "إن تل أبيب انتهت من إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".

إسرائيل تطالب في صفقة التبادل بإبعاد أسرى للخارج

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب في صفقة التبادل بإبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية للخارج، وليس للضفة الغربية.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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