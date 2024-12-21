كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بمطعم وكافيه نادي المعلمين بالإسكندرية

نشب حريق هائل للمرة الثالثة خلال الفترة الماضية، بأحد الكافيهات والمطاعم المجاورة لنادي المعلمين علي كورنيش الإسكندرية والمستأجرة من النادي بمنطقة سيدي جابر، ودفعت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بـ٤ سيارات للسيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى باقي المباني والنادي، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية إخطار، من قسم سيدي جابر بورود بلاغ بوقوع حريق هائل بأحد مطاعم وكافيهات نادي المعلمين بسيدي جابر.

توجه مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطيه والقيادات الأمنية الي مكان الحريق، بصحبه سيارات الإسعاف والدفاع المدني والحريق، وجري حصر النيران.

فيما لا تزال محاولات السيطرة عليها من ٤ سيارات إطفاء ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

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