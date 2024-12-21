أخبار مصر اليوم: 20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.. الأرصاد تحذر من طقس بارد غدا الأحد.. وبدء تلقي طلبات التعيين بالخط الرابع لمترو الأنفاق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءات أهم الأخبار كما يلى:

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

أجرى الرئيس السيسي حوارًا مع طلبة أكاديمية الشرطة، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم.

وجاءت أبرز رسائل السيسي:

- المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها شركات العاصمة

- الدولة ضاعفت عدد الجامعات والدولة حريصة على الإرتقاء بجودة التعليم من خلال الجامعات لأهلية.

- عدد كبير من الجامعات الأهلية استطاع أن يدخل في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية

- الدولة أنشأت مراكز للعلوم والتكنولوجية في بعض الجامعات الحكومية لدعم فرص التوظيف في هذة المجالات.

- الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026

- معدلات الزيادة السكنية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات

- وسائل التواصل الإجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزيف الوعي ونشر الأكاذيب

- يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات.

- يتم التجهيز لافتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية.

- مصر تسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.

- الهدف من تخصيص هيئة شراء موحد للسلع الأساسية هو الحصول على أفضل الأسعار لهذه السلع.

- الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت.

- مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية مثل بريكس أو منظمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات.

- يجب أن نوجه النشء إلى الاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضة.

- مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية

- معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها

- فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

- ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية

- أهمية وعي الشعب المصري لإفشال المخططات التي تحاك ضد مصر

- الشعب المصري له خصوم وليس من مصلحتهم أن تستقر مصر وأن الخصوم لن يتوقفوا عن العمل ضد مصر.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

طرق تقديم شكوى في شركة الطيران بالمطار

يتعرض الراكب خلال السفر بالمطار إلي فقدان حقيبة السفر، وعليه اتباع مجموعة من الخطوات لتقديم شكوي للشركة، والحصول على تعويض في حال عدم العثور عليها.

السيسي: الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف الجميع لمواصلة النهوض بالوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار

مترو الأنفاق يعلن بدء تلقّي طلبات التعيين بالخط الرابع.. تعرّف على التفاصيل

بدأت مجموعة استشارية كبرى تلقى طلبات الوظائف في الهيئة القومية للانفاق التى اعلنت وجود فرص عمل وبدء تلقى طلبات التوظيف لصالح المجموعة العاملة بمترو الخط الرابع

وزير الصحة يوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى في مستشفى إهناسيا التخصصي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مستشفى إهناسيا التخصصي، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة

تعديل مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث لتيسير حركة مشجعي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل تشغيل مترو الخط الثالث غدا، بالتزامن مع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، للتيسير على المشجعين

4 حالات يمنع فيها الطالب من دخول لجنة الامتحان بالجامعات

تواصل الجامعات استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال اصدار جداول الامتحانات ومراعاة الاعياد وتجهيز مدرجات الامتحانات.

السيسي: معدلات نمو الدولة تجعل الخصوم والأعداء يواصلون التشكيك في الإنجازات

أكد الرئيس السيسي أن معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها.

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