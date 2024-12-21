السبت 21 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث لتيسير حركة مشجعي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

مترو الخط الثالث
مترو الخط الثالث

 

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل تشغيل مترو الخط الثالث غدا، بالتزامن مع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، للتيسير على المشجعين 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

 

الأهلي وشباب بلوزداد!

بكرة في استاد القاهرة الساعة 6 مساءً، الأهلي هيواجه شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

شجع فريقك واستمتع مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو!

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