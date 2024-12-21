السبت 21 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

طرق تقديم شكوى في شركة الطيران بالمطار

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار

يتعرض الراكب خلال السفر بالمطار إلي فقدان حقيبة السفر، وعليه اتباع مجموعة من الخطوات لتقديم شكوي للشركة، والحصول على تعويض في حال عدم العثور عليها.

 

تلف أو فقد الأمتعة


تعتبر "مصر للطيران" مسؤولة عن فقد الأمتعـة أوالتلف الذى يلحق بها، وذلك فى حدود مبلغ يعادل 1,131 دولار من حقوق السحب الخاصة.

كما تعتبر مسئولة في حالة الحقائب المسجلة حتى لو لم يكن هناك خطأ ومن جانبها، ولا تتحمل الشركة أية مسئولية إذا كانت الأمتعة معيبة.

أما في حالة الأمتعة غير المسجلة فلا تعتبر الشركة الناقلة مسئولة إلا إذا كانت على خطأ.




الشكاوى الخاصة بالأمتعة


بالنسبة للأمتعة التي تتعرض للتلف، يجب على الراكب أن يقوم بتقديم شكوى مكتوبة إلى "مصر للطيران" في أقرب وقت ممكن. ويجب تقديم هذه الشكوى في خلال 7 أيام في حالة الأضرار التي تلحق بالأمتعة المسجلة، وفى خلال 21 يوما في حالة التأخير. 

ويتم احتساب هذه الأطر الزمنية اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تسليم الأمتعة إلى الراكب ووضعا تحت تصرفه. 

وإذا لم يتم تقديم الشكوى في خلال المدة المذكورة أعلاه، فلا تعتبر الشركـة الناقلة مسؤولة.


حدود المسئولية:
تختلف حدود المسئولية من شركة طيران لأخرى، ويرجى الاتصال بأية شركة من شركات الطيران الأخرى التي ستستخدمها لمعرفة سياساتها بشأن المسؤولية.

 

وللحصول على شرح كامل لجميع الأحكام والشروط السارية، يرجى الرجوع إلى شروط النقل الخاصة بمصر للطيران.

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