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أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى في مستشفى إهناسيا التخصصي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مستشفى إهناسيا التخصصي، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

التحدث مع المواطنين والاستماع لآرائهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد غرفة الأشعة المقطعية، والتي تستقبل 25 حالة يوميًا، موجهًا بالالتزام بجداول الصيانة الدورية، كما تفقد غرفة الموجات فوق الصوتية، وغرفة الماموجرام، موجهًا بسرعة تشغيله.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص أثناء جولته على التحدث مع المواطنين والاستماع لآرائهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهًا بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي، الذي يضم 46 ماكينة، حيث اطمئن على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد قسم الرعاية المركزة، الذي تبلغ سعته 9 أسرّة، لافتًا إلى أنه جاري العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمحافظة من خلال مشروع «مجمع الرعايات» بالتعاون مع المجتمع المدني، لتصل إلى 63 سريرًا، لتقليل معدل الانتظار، بالإضافة إلى تفقد قسم رعاية الأطفال، والحضانات والذي تبلغ سعته 16 حضانة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن مستشفى إهناسيا مُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية 168 سريرًا، وتتراوح نسبة الإشغال ما بين 80-90% بالإضافة إلى 23 سريرًا في قسم الطوارئ، ويضم المبنى الرئيسي، والعيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوي، والحضانات، وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال، و5 غرف عمليات، ووحدات العناية المركزة وغيرها، ليخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا، كما يقدم المستشفى خدماته من خلال عيادات تخصصية، وعيادات مسائية.

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رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتوره مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتوره سماح جاد، وكيلة الوزارة بمحافظة بني سويف.

كان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، قد افتتح خلال الجولة، المؤتمر العلمي للأمراض السارية الذي تنظمه مديرية الصحة ببني سويف، كما تفقد مستشفى التأمين الصحي، ومركز طبي شرق النيل، ومشروع إنشاء مستشفى ناصر العام.

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