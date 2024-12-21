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أخبار مصر

مترو الأنفاق يعلن بدء تلقّي طلبات التعيين بالخط الرابع.. تعرّف على التفاصيل

مترو, فيتو
مترو, فيتو
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بدأت مجموعة استشارية كبرى تلقى طلبات الوظائف في  الهيئة القومية للانفاق  التى اعلنت وجود فرص عمل وبدء تلقى طلبات التوظيف  لصالح المجموعة العاملة بمترو الخط الرابع 

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن فرص عمل جديدة  بمشروعات المترو خلال الفترة القادمة لعدد من التخصصات التى تبحث عن كفاءات للعمل بها  

وقالت الصفحة الرسمية عبر صفحتها إن أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة، يطلب مهندسين (مدني-كهرباء-معماري) للعمل بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

للتقديم اللينك من هنا 

استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذي تتولى أعمال تنفيذه شركات مصرية لأول مرة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 

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