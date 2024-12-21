التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بالصدارة عن أتلتيكو مدريد، وكذلك ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

تشكيل برشلونة أمام أتليتكو مدريد

تشكيل أتليتكو مدريد أمام برشلونة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويمتلك برشلونة 38 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

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