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رياضة

برشلونة يعلن جاهزية مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تعافي نجمه أنسو فاتي، ليصبح اللاعب جاهزًا لخوض قمة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

جاهزية لاعب برشلونة 

قال برشلونة عبر حسابه الرسمي على إكس: "المهاجم الإسباني حصل على التصريح الطبي".

  
ومن المتوقع أن يتواجد أنسو فاتي في قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء السبت.

ويغيب فاتي عن الفريق منذ 13 نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

 

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد غدًا السبت، في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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