مدرب برشلونة: أتلتيكو مدريد أفضل فريق في الدوري الإسباني

رفع هانز فليك مدرب برشلونة، راية التحدي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، غدا السبت، في قمة الجولة 18 بالدوري الإسباني.

مدرب برشلونة يتغنى بأتلتيكو مدريد

وقال فليك مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة، إنهم أفضل فريق في الليجا، وحققوا سلسلة رائعة من الانتصارات المتتالية".

وشدد: "لاعبو الأتلتي يجيدون تسجيل الأهداف في اللحظات الأخيرة، لذا يجب أن نكون منتبهين على مدار 90 دقيقة".

وأضاف: "ستكون مواجهة رائعة، ولكن هدفنا لا يتغير، نريد الفوز، لأننا تعثرنا بشكل غير مقبول بالخسارة أمام لاس بالماس وليجانيس، ولكن علينا أن نواصل الكفاح والقتال للفوز في كل مباراة من أجل حصد الألقاب".

وعن غياب لامين يامال، أشار مدرب برشلونة "علينا أن نتقبل ذلك، لأنه أمر وارد في كرة القدم، ولكن لدينا بدائل، ولم أقرر بعد من سيكون بديله في اللقاء".

وقال إن الخسائر التي تعرضنا لها مؤسفة، ولكننا فريق شاب ينمو ويتطور، لقد رحل عنا لاعبون كبار عن برشلونة في بداية الموسم، ولم نتعاقد سوى مع أولمو وباو فيكتور، يجب أن نتحسن وسنقاتل حتى نهاية الموسم، ولدينا فرصة جديدة غدا للانطلاق مجددا.



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