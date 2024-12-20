نجم برشلونة: مواجهة أتلتيكو مدريد مفتاح صدارة الدوري الإسباني

أكد لاعب فريق برشلونة، باو كوبارسي، أهمية المباراة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون مواجهة قوية ومثيرة.

قال باو كوبارسي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لنادي برشلونة: “مباراة أتلتيكو مدريد الجميع يحب مشاهدتها، وهى دائمًا صعبة للغاية، إذا لم نقدم 100% من مستوانا، فقد يحدث أي شيء، علينا أن ندخل المباراة بأفكار واضحة ونحاول السعي للفوز.”

وأضاف: “علينا أن نظهر قوتنا في الدوري الإسباني، في دوري الأبطال نحن في وضع أفضل، لكن في الدوري تراجعنا خطوة إلى الوراء، يجب علينا مواجهة المباراة القادمة بكل جدية، وتقديم كل ما لدينا مع الحفاظ على أسلوبنا.”

وعن غياب لامين يامال، قال كوبارسي: “غيابه خسارة كبيرة لأنه يمنحنا الكثير في الهجوم، لكننا نمتلك لاعبين رائعين في الخط الأمامي يمكنهم تعويض غيابه وتقديم أداء مثالي.”

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد غدا السبت، في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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