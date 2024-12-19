مدير عام التعليم الفني بالدقهلية يتابع مدارس طلخا

أجرى الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بـ تعليم الدقهلية، جولة استهدفت متابعة مدارس إدارة طلخا التعليمية للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية.

العدل في جولة بمدارس طلخا

المدارس المستهدفة في الزيارة

وتوجه مدير عام التعليم الفني لزيارة مدرسة، انديجو للتعليم والتدريب المزدوج ( مدرسة داخل مصنع ).

رافق الدكتور علاء عبد العزيز مدير ادارة التعليم والتدريب المزدوج، وعثمان رئيس قسم بالمديريه، وكان في استقباله مدير المدرسة، ياسر أبو عتب، ومدير المصنع ياسر جريس.

المرور على الفصول وتشجيع الطلاب

وقام بالمرور على الفصول وقسم الملابس لتشجيع الطلاب، وقد أثنى على الجميع لحسن الانضباط داخل المدرسة وكذلك درجة المهارة العالية التي اكتسبها الطلاب أثناء التنفيذ على خط الإنتاج داخل المصنع متمنيًا للجميع دوام التوفيق والرقي.

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