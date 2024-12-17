محافظ دمياط يشدد على رفع الإشغالات بمنطقة الشعراء بطريق الترعة الشرقاوية

خلال مروره مساء اليوم...

شدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بمنطقة الشعراء بطريق الترعة الشرقاوية، وذلك خلال مروره بها ضمن جولته التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد..

محافظ دمياط يشدد بشن حملات دورية لرفع الإشغالات

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه لا يليق بهذا الشارع الحيوى والرئيسى، تعدد صور الإشغالات به والتى أدت أيضًا إلى تعطيل الحركة المرورية، موجهًا تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بشن حملات دورية لرفع الإشغالات ومنع أى صور للتعديات على الطريق العام، والتعامل معها فورا.

محافظ دمياط يشدد علي رفع الاشغالات بمنطقة الشعراء

كما وجه محافظ دمياط بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة للحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين لعودة الانضباط في الشارع الدمياطي.

وكذلك وجه بتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين لمنع التعدي على حرم الطريق مرة أخرى، والعمل على إنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لمحافظة دمياط.

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