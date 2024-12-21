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حوادث

اليوم، محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستأنف محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، نظر محاكمة البلوجر "هدير. ع"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

 

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر "هدير. ع" للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التى بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير وتحرض على الفجور.

 

 بداية القضية، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر “هدير.ع” من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

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