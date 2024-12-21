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حالة الطقس غدًا الأحد 22-12-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقسا معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة 21 نهارًا و13 درجة ليلا.

 

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الأحد 22-12-2024، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم
طقس اليوم

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا

حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

حالة الطقس اليوم في  السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

حالة الطقس اليوم في  جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

حالة الطقس اليوم في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقساليوم السبت بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد  والوجه البحرى  وعلى  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية


وتسقط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

درجات الحرارة في القاهرة

 درجة الحرارة الصغرى   12 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في 6 أكتوبر

 درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

 

درجات الحرارة في بنها

 درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة في العلمين الجديدة

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في مطروح

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في سيوة

 درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

 

درجات الحرارة في كاترين

 درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد

 درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة في الزقازيق

 درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية

 درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى  21

 

درجات الحرارة في السويس

 درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في شرم الشيخ

 درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة

 درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم

 درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

 

درجات الحرارة في بنى سويف

 درجة الحرارة الصغرى  06 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة في المنيا

درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في أسيوط

 درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة في سوهاج

 درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر

 درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

درجات الحرارة في أسوان

 درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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