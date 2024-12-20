يبدأ غدا، الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن شتاء 2025

بدء فصل الشتاء، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء يبدأ فلكيا غدا وبتسم بانخفاض ملحوظ فى قيم درجات الحرارة وتساقط الأمطار، موضحة أن خلال فصل الشتاء تتأثر البلاد بمنخفض جوى أعلى البحر المتوسط أو المنخفض القبرصى ومع تزامنهما مع منخفض فى طبقات الجو العليا تتعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، أن خلال فصل الشتاء تتأثر البلاد بالمرتفع السيبرى والذى يتسبب فى انخفاض درجات الحرارة لقدوم كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا والتى تكون شديدة البرودة ، موضحة أنه خلال الشتاء تتكون موجات الصقيع خاصة فى سيناء والوادى الجديد وشمال الصعيد والصحراء الغربية وتسجل درجات الحرارة تحت الصفر وتتكون الثلوج على قمم جبال سيناء وسانت كاترين وموسى

غانم: هذا الشتاء لن يكون دافئا كشتاء العام الماضى



وأشارت غانم إلى أن هذا الشتاء لن يكون دافئا كشتاء العام الماضى والذى اتسم بالدفء لتأثرنا بظاهرة النينيو، مؤكدة أن هذا الشتاء تكون درجات الحرارة فيه أقل أو أعلى من المعدلات الطبيعية ويتضمن حالات من عدم الاستقرار والتى تتوقف على قوة المنخفض والتوزيعات الضغطية.

ولفتت غانم إلى أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون فى شهرين يناير وفبراير.



ويبدأ الشتاء رسميا غدا السبت 21ديسمبر، وهو موعد الانقلاب الشتوى فلكيا.

و يحدث الانقلاب الشتوى حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا



تادرس: ظل الانسان أطول ما يكون 21 ديسمبر



وقال أشرف تادرس، أستاذ علم الفاك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مشيرا إلى أن ذروة فصل الشتاء لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.



كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن يوم الانقلاب الشتوى 21ديسمبر هو موعد أقصر نهار فى العام والذى يصل إلى 10 ساعات.

وقال تادرس أن طول الليل فى هذا اليوم يصل إلى 14 ساعة تقريبا، موضحا أن يوم 21ديسمبر هو ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف ذلك.

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