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تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب والصرف بتكلفة 6.9 مليار جنيه بالبحيرة

مشروعات مياه الشرب
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، فيتو

صرحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بأن اجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 6.9 مليار جنيه، موزعة على المشروعات الجارية والمنفذة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة حياه المواطنين.

حيث بلغت إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب 6 مشروعات بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، تم الانتهاء مشروع واحد منها وجارى تنفيذ 5 مشروعات أخرى.

 

وفى قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من مشروعين وجارى تنفيذ  47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6.26 مليار جنيه.
 

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل العمل الجاد لدعم البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتوافق مع أعلى المعايير لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والشركات المعنية.

مشددة على أهمية متابعة التنفيذ الميداني لتلك المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

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البحيرة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ البحيرة محافظة البحيرة استثمارات

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