السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس مدير كيان تعليمى وهمى بتهمة النصب على المواطنين

حبس مدير كيان تعليمى
حبس مدير كيان تعليمى وهمى، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مدير كيان تعليمى وهمى بتهمة النصب على المواطنين، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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نيابة مدينة نصر النصب على المواطنين وزارة الداخلية

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