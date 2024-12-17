الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقى

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقى

 نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين  بدائرة قسم شرطة الدقى.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 10 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على  (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – استمارات تسجيل متدربين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الإحتيال على المواطنين إدارة كيان تعليمي الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

سقوط هارب من الإعدام مختبأ داخل مزرعة في الإسماعيلية

القبض على 8 لصوص من بينهم سيدة لارتكاب جرائم سرقات بالعاصمة

القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

سقوط عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات في مدينة بدر

ضبط 10 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

تحرير 1321 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية من الشوارع

الأكثر قراءة

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

رسالة من رئيس النواب لأبناء الوطن في يوم اللغة العربية

وزير الصحة يشهد افتتاح خط إنتاج جديد للأنسولين المحلي

المركزي السوري: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

المزيد
الجريدة الرسمية