الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي في الأزبكية

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أمرت  نيابة الأزبكية بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في الأزبكية.


ضبط كيان تعليمى  دون ترخيص  في الأزبكية 


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، واتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم. 


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه بمقر الكيان، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه، تُفيد اجتياز دورات تدريبية في مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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