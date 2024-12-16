تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.



كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية تفيد بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

أكدت التحريات صحة المعلومات وأوضحت أن ذلك الشخص اعتاد النصب على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مختلف التخصصات، وفى سبيل ذلك أنشأ كيانا تعليميا وهميا، وزعم أنه معتمد من الجهات الحكومية المختلفة، ووقام ببيع تلك الشهادات لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة.. وأشارت التحريات إلى أن المتهم أوهم عددا من ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل لهم بموجب تلك الشهادات المزورة، وحصل منهم على مبالغ مالية إضافية فى سبيل ذلك.

وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من مداهمة الكيان الوهمى وعثرت بداخله ع على عدد من الشهادات بدون بيانات، وأغلفة دعائية بإسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية. تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب العديد من وقائع النصب والاحتيال على ضحاياه.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وقررت إغلاق الكيان التعليمي الوهمى، وجدد قاضى المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات.

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