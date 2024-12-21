تعليم الغربية يكرم أوائل الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بقرية شبراملس (صور)

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية أوائل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، حيث شمل التكريم أوائل التعليم العام والتعليم الأزهري.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لـ محافظة الغربية والدكتور عبد اللطيف طلحة وكيل وزارة الأزهر الشريف، والنائب محمود ابو حسين، وأسامة الجحش نائب عن رئيس مجلس الأمناء والمعلمين، ومحمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وجيهان صابر مدير عام إدارة زفتى التعليمية،بدء الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، تلاه العديد من العروض والفقرات الفنية والمسرحية والموسيقية، الرياضية، التى قدمتها مدارس قرية شبراملس،

وفي كلمته قال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية إنه فخور بأبنائه الطلاب والطالبات الذين رفعوا رأس آبائهم، موجها التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين سهروا الليالي من أجل مساعدة أبنائهم للحصول على أعلى الدرجات، ولأعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم والأزهر الشريف،

واختتم وكيل تعليم الغربية الحفل بتكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية.

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبدالمنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي،

كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهى ومعلمى التربية الرياضية ب محافظة الغربية.



فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجيل المسلم الخاصة بنين ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملي الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

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