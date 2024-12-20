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استقبلوه بالزغاريد، انتشال جثمان طفل الغربية الغارق بعد 4 أيام بحث

انتشال جثمان طفل
انتشال جثمان طفل الغربية الغارق،فيتو

 تمكن فريق الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية، قبل قليل من انتشال جثة الطفل "فهد جابر قنديل" صاحب العامين والذي غرق بترعة القضابة بمدينة بسيون قبل أربعة أيام.

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جهود مُضنية من البحث 

 وجاء انتشال الجثمان عقب جهود مُضنية من البحث شارك فيها الصيادين وشباب القرية لمسافة بطول 2 كيلومتر.
 

خروج الجثمان بالزغاريد

 واستقبلت النساء في محافظة الغربية خروج الجثمان بالزغاريد بعد أن كادوا يفقدن الأمل في العثور عليه خاصة بعد طول مدة البحث.

 

انتظار تصريح النيابة بالدفن

 واحتشد المئات من الأهالي على طول شط الترعة وحملوا الجثمان ووضعوه على الجسر في انتظار تصريح النيابة بالدفن.

 

تفاصيل الواقعة

وكان الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت  إخطارا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية القضابة مركز بسيون بسقوط طفل عمره عامين يدعي "فهد جابر قنديل" في الترعة.

 

انتقال الإنقاذ النهرى

 وعلى الفور توجهت فرقة من الانقاذ النهرى بـ الغربية إلى موقع البلاغ بقرية القضابة ونزل غطاسين من عناصر الإنقاذ مع عدد من الصيادين وأهالي القرية للبحث عن الطفل الذي يبلغ عمره عامين بحسب إفادة أسرته.

وأجرى عناصر الإنقاذ النهرى بحث بمحيط موقع غرق الطفل حول سلم الترعة الذى سقط من عليه مع احتساب اتجاه وسرعة تيار المياه.

ودفع مرفق إسعاف الغربية بسيارة إسعاف كتأمين طبي ولتقديم الخدمة الصحية المطلوبة ولسرعة نقل الطفل إلى المستشفى فور العثور عليه.

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