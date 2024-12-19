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تعليم القليوبية: حريق مدرسة الجبل الأصفر محدود واليوم الدراسي مستمر

حريق محدود بمدرسة
حريق محدود بمدرسة بالقليوبية،فيتو

 أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أنه الحريق الذي شهدته مدرسة الجبل الأصفر الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية سببه ماس في أحد الكابلات الكهربائية  في غرفة جانبية بالمدرسة، مشيرا إلى أنه حريق محدود تم السيطرة عليه ونقل التلاميذ لمبنى آخر مع استمرار اليوم الدراسي طبيعيا.

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ماس في أحد الكابلات الكهربائية بمدرسة بالقليوبية

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية أن الحادث مر بسلام دون خسائر في الأرواح أو إصابات وتم السيطرة على الموقف في أسرع وقت وطمأنت الطلاب وأسرهم وتنفيذ حالات الإخلاء والسلامة في المواقف الطارئة. 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير إدارة الخانكة التعليمية بسرعة متابعة للموقف وتشكيل لجنة لفحص الواقعة والاطمئنان علي  الطلاب وسلامة المنشآت التعليمية وسرعة إزالة آثار الواقعة. 

 

حريق محدود بسبب ماس كهرباء بمدرسة بالقليوبية 

وكانت مدرسة الجبل الأصفر الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية القليوبية، قد شهدت حريقا محدودا بسبب ماس كهرباء وتم السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح وتبين نشوبه في كابل كهربائي بغرفة جانبية دون حدوث ثمة مشكلات

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