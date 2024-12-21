السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكترونيًا

جواز سفر،فيتو
جواز سفر،فيتو

 ترصد فيتو لقرائها، الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة التحركات إلكترونيا.. تلك الشهادة التي تعد وثيقة رسمية تصدر من  قطاع الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، وتتضمن معلومات عن تحركات الشخص خلال سفره من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة، كما ترصد فيتو إجراءات استخراج جواز سفر أون لاين، في التقرير التالي: 

أولا- إجراءات الحصول على شهادة تحركات إلكترونيا

- أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج شهادة التحركات إلكترونيا عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على الرابط .

 

- تسجيل الدخول على الموقع.

- في حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

- اضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

- اضغط على أيقونة «شهادة التحركات».

- ملء بيانات شهادة التحركات، والتي تشمل اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة

- حدد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها عبر وزارة الداخلية.

- دفع رسوم شهادة التحركات إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

 

ثانيا-الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر أون لاين 

 - صورة بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية مع تقديم صورة منها.

شهادة الميلاد: مميكنة للأطفال دون سن 16 عامًا.

- صور شخصية:  4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- الموقف من التجنيد: للذكور فقط، يتطلب تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي: إذا لم يكن مثبتًا على البطاقة الشخصية.

 

ثالثا_ المدة الزمنية لاستخراج شهادة التحركات وما هي رسومها؟

-يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام

-يمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًا. 

-تبدأ رسوم شهادة التحركات من 17.5 جنيه لشهادة التحركات لمدة عام واحد

-وتزيد الرسوم بحسب زيادة عدد السنوات حتى تصل إلى أعلاها لمدة 26 عاما بقيمة 30 جنيها

 

رابعا-استخراج جواز السفر لأول مرة وتجديده عبر الإنترنت

- الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.

- إنشاء حساب جديد وتحميل البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي وتحميل صورة البطاقة الشخصية.

- تحميل الصور الشخصية وشهادة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).

- دفع الرسوم إلكترونيًا وتحديد موعد استلام الجواز الجديد.

-يجب على طالب خدمة استخراج جواز سفر لأول  مرة أو تجديد جواز سفر قديم التأكد من تجهيز جميع المستندات قبل الذهاب لمكتب الجوازات لتجنب أي تأخير.

 

خامسا_ خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة

-التوجه إلى قسم الجوازات يجب زيارة القسم المختص حسب محل الإقامة.

- سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة بخط اليد.

- تسليم الأوراق للموظف المختص لمراجعتها وتحديد الرسوم.

-استلام الإيصال الاحتفاظ بالإيصال حتى استلام الجواز الجديد.

 

سادسا_رسوم استخراج جواز السفر أول مرة 

تتفاوت الرسوم حسب تجديد أو استخراج جواز سفر حسب نوع الخدمة المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

- جواز السفر العادي: تكلفة 900 جنيه مصري، مع استلام الجواز بعد 3 أيام.

- جواز السفر المستعجل: تكلفة 1450 جنيها مصريا لاستلامه في نفس اليوم.

- تكلفة 1300 جنيه مصري لاستلامه خلال يومين.

الدفاع المدني ينقذ سيدة وطفلها في حريق شقة بأكتوبر

الأمن ينقذ 3 أشخاص من تسرب غاز داخل شقة بالشيخ زايد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهادة التحركات فيتو قطاع الجوزات والهجرة بوزارة الداخلية وزارة الداخلية شهادة التحركات إلكترونيا

مواد متعلقة

الدفاع المدني ينقذ سيدة وطفلها في حريق شقة بأكتوبر

الأمن ينقذ 3 أشخاص من تسرب غاز داخل شقة بالشيخ زايد

الحكم على بلوجر شهيرة في قضية نشر صور مخلة بالآداب 28 ديسمبر

ضبط المتهمين بصفع بلوجر شهيرة والاعتداء عليها بالسب والقذف في الأميرية

الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة غير المباشرة.. خطوات رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنح.. وهذه شروط تحول جنحة السرقة لجناية وعقوبتها

أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل على طريق كفر الدوار

تعذيب طفلة سودانية حتى الموت بأكتوبر، والأمن يتحفظ على أسرتها

يوم قضائي ساخن.. محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي.. نظر قضية شبكة المفرقعات بقويسنا.. وأولى جلسات محاكمة شاب سحل شقيقه وقتله أمام أعين الناس
ads

الأكثر قراءة

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

منوعات

المزيد

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات البطولات الأفريقية الكبرى في 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

المزيد
الجريدة الرسمية