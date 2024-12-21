المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكترونيًا

ترصد فيتو لقرائها، الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة التحركات إلكترونيا.. تلك الشهادة التي تعد وثيقة رسمية تصدر من قطاع الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، وتتضمن معلومات عن تحركات الشخص خلال سفره من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة، كما ترصد فيتو إجراءات استخراج جواز سفر أون لاين، في التقرير التالي:

أولا- إجراءات الحصول على شهادة تحركات إلكترونيا

- أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج شهادة التحركات إلكترونيا عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على الرابط .

- تسجيل الدخول على الموقع.

- في حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

- اضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

- اضغط على أيقونة «شهادة التحركات».

- ملء بيانات شهادة التحركات، والتي تشمل اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة

- حدد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها عبر وزارة الداخلية.

- دفع رسوم شهادة التحركات إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

ثانيا-الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر أون لاين

- صورة بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية مع تقديم صورة منها.

شهادة الميلاد: مميكنة للأطفال دون سن 16 عامًا.

- صور شخصية: 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- الموقف من التجنيد: للذكور فقط، يتطلب تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي: إذا لم يكن مثبتًا على البطاقة الشخصية.

ثالثا_ المدة الزمنية لاستخراج شهادة التحركات وما هي رسومها؟

-يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام

-يمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًا.

-تبدأ رسوم شهادة التحركات من 17.5 جنيه لشهادة التحركات لمدة عام واحد

-وتزيد الرسوم بحسب زيادة عدد السنوات حتى تصل إلى أعلاها لمدة 26 عاما بقيمة 30 جنيها

رابعا-استخراج جواز السفر لأول مرة وتجديده عبر الإنترنت

- الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.

- إنشاء حساب جديد وتحميل البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي وتحميل صورة البطاقة الشخصية.

- تحميل الصور الشخصية وشهادة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).

- دفع الرسوم إلكترونيًا وتحديد موعد استلام الجواز الجديد.

-يجب على طالب خدمة استخراج جواز سفر لأول مرة أو تجديد جواز سفر قديم التأكد من تجهيز جميع المستندات قبل الذهاب لمكتب الجوازات لتجنب أي تأخير.

خامسا_ خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة

-التوجه إلى قسم الجوازات يجب زيارة القسم المختص حسب محل الإقامة.

- سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة بخط اليد.

- تسليم الأوراق للموظف المختص لمراجعتها وتحديد الرسوم.

-استلام الإيصال الاحتفاظ بالإيصال حتى استلام الجواز الجديد.

سادسا_رسوم استخراج جواز السفر أول مرة

تتفاوت الرسوم حسب تجديد أو استخراج جواز سفر حسب نوع الخدمة المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

- جواز السفر العادي: تكلفة 900 جنيه مصري، مع استلام الجواز بعد 3 أيام.

- جواز السفر المستعجل: تكلفة 1450 جنيها مصريا لاستلامه في نفس اليوم.

- تكلفة 1300 جنيه مصري لاستلامه خلال يومين.

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