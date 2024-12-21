الدفاع المدني ينقذ سيدة وطفلها في حريق شقة بأكتوبر

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة في إنقاذ سيدة وطفلها من موت محقق إثر تعرضهما لحريق نشب داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان أكتوبر وتم إخطار رئيس مباحث القسم الذي انتقل لمكان البلاغ مصحوبا بسيارات المطافئ والإسعاف وتم علي الفور إخماد الحريق وإنقاذ سيدة وطفلها كانا متواجدين بالشقة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه، وذلك عقب انتهاء رجال الحماية المدنية من عمليات التبريد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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