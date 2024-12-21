الأمن ينقذ 3 أشخاص من تسرب غاز داخل شقة بالشيخ زايد

تواصل أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة، جهودها المكثفة لجمع التحريات والمعلومات حول واقعة إصابة ثلاثة أشخاص داخل شقة سكنية نتيجة لتسرب غاز في منطقة الشيخ زايد، حيث شكلت مديرية الأمن فريقًا من المحققين لاستجواب شهود العيان وقاطني الشقة بهدف كشف كافة تفاصيل الحادث.

تسرب غاز داخل شقة في الشيخ زايد

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص للإصابة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة برفقة سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود تسرب غاز في الشقة، وتم السيطرة على الموقف من قبل رجال الحماية المدنية والجهات المعنية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة رجال النجدة والمباحث، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتأمين الموقع ونقل المصابين بسرعة، كما قامت الجهات المختصة بمحافظة الجيزة بفحص مكان تسرب الغاز، واتخذت إجراءات لإغلاق مصدر التسرب.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تواصل المباحث استجواب شهود العيان والقاطنين في الشقة للوقوف على تفاصيل الحادث، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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