الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة غير المباشرة.. خطوات رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنح.. وهذه شروط تحول جنحة السرقة لجناية وعقوبتها

تحدد القوانين والتشريعات المصرية طرق وإجراءات التقدم ببلاغ أو إقامة دعوى، عبر القنوات الرسمية للدولة، ووضع المشرع ضوابط يلتزم بها صاحب الشأن وفقا للضرر الواقع عليه، وما يتوافق مع حالته القانونية، ومن أبرز الحالات التي يتسأل عنها العديد هي رفع دعوى جنحة مباشرة أو تحرير محضر جنح في قسم الشرطة.

وفي التقرير التالي ترصد فيتو الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة غير المباشرة، وما هي الحالات التي يجوز فيها التقديم بدعوى قضائية أمام محكمة الجنح، وما هي الضوابط والشروط التي يجب توافرها في كل حالة على حدا وفقا لما يحدده القانون.

أولا_ أنواع الجنح والفرق بينهما:

جنحة مباشرة

-هي شكوى تقدم إلى النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه دون التحقيق في الواقعة المطروحة أمامه

-وتقوم النيابة بتحديد أقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضى المعارضات مقام النيابة العامة فى التحقيق فى الدعوى عن مدى جدية البلاغ من عدمه

- ويقوم المجنى عليه بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة، والجلسة المحددة لنظرها لكى يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه فى الدعوى.

الجنحة غير المباشرة

-هي تلك الشكوى التى تقدم إلى النيابة العامة بناء على تحرير محضر بقسم الشرطة محل الواقعة أو محل إقامة المشكو في حقه

- وتباشر النيابة العامة سلطتها فى التحقيق بالواقعة

- وتملك النيابة العامة إصدار قرار بإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية أو الانتهاء إلى حفظ المحضر لعدم الجدية أو إصدار قرار آخر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ثانيا _ طرق إقامة دعاوى الجنح المباشرة وغير المباشرة:

إجراءات إقامة دعوى الجنحة المباشرة

-التوجه لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم

- إحالة المحضر من قبل قوات الشرطة للنيابة العامة للتحقيق

-تحديد جلسة لنظر الدعوى من قبل النيابة العامة، وتتم تلك الإجراءات خلال شهرين على الأقل.

إجراءات إقامة دعوى الجنحة غير المباشرة

-يتوجه المحام بناءً على طلب المجنى عليه، بإقامة الجنحة دون إجراءات القسم في مقر النيابة و، عن طريق صحيفة الجنحة لاثبات حقوق المجنى عليه

- وتقوم النيابة بتحديد جلسة مباشرة دون التدخل فى الدعوى أو التحقيق فيها.

ثالثا_ شروط تحول جنحة السرقة لجناية وعقوبتها:

-تصل عقوبة السرقة للمؤبد في الشروط التي حددتها المادة ومنها..

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه

-أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

رابعا _ الطرق القانونية لرفع دعوى قضائية "الجنحة المباشرة" التي تنظر أمام قاضى الجنح بشكل مباشر

_ كتابة عريضة الدعوى.

_ تحديد الرسم وتسديده فى الخزينة.

_ تحديد موعد ومكان انعقاد الجلسة.

_ التأشير على الجلسة من قبل رئيس النيابة.

_ تصوير العريضة 4 صور وتختم بختم النسر.

_ تسليم العريضة أصل و3 صور لقلم المحضرين للإعلان.

_ بعد استلام الإعلان يتم تقييدها جنحة بالقسم.

_ تسلم الجنحة بالقسم لدى الموظف المختص بدفتر قيد الجنح.

- تأكد أن رقم الجنحة متوافق مع يوم الجلسة حتى لا تحال من دائرة الى دائرة أخرى.

_ اذهب إلى موعد الجلسة وقدم أصل الإيصال سند الجنحة بعد إيداعه بحافظة مستندات.

خامسا _ إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة:

- عمل صحيفة الدعوى ومبين بها اسم المدعى وصفته وعنوانه واسم المدعى عليه وصفته وعنوانه.

- تقديمها لرئيس القلم المختص بنوع الدعوى لتقدير الرسم عليها.

- مراجعة مستندات الدعوى والأوراق المطلوبة.

- سداد الرسم المطلوب حسب تحديده.

- التأشير فى الجدول وتحديد ميعاد الجلسة الخاصة بالدعوى وأخذ رقم الدعوى.

-ما هي شروط قبول الدعوى؟

-وجود صفة لدى المدعي

-وجود صفة لدى المدعى عليه

-يجب أن تكون الدعوى حقيقية غير شكلية أو كيدية

-أن يكون الحق المطالب به مستحق الأداء

-أن يتم التقديم لدى المحكمة المختصة بالدعوى

-أن يكون الحق الذي يطالب به مشروعا

-أن لا تكون الدعوى قد سبق الحكم والفصل بها

-لا تقبل الدعوى إذا كان هناك صلح سابق

-ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

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