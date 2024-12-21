محافظ القاهرة: انتظام العمل في مجزر 15 مايو بكفاءة عالية عقب افتتاحه

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتظام العمل في مجزر 15 مايو بكفاءة عالية بعد افتتاحه مع وجود إقبال كبير من الجزارين على استخدام المجزر الجديد، الذى تم إقامته وتشغيله تمهيدًا لإغلاق مجزر البساتين ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط وتطوير حى الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة به.

افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه

وأكد محافظ القاهرة أنه تم افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه بأعلى المعايير الصحية، والفنية، والبيئية، واستكمال الأعمال به ليبدأ فى المرحلة الأولى بذبح الأغنام، يليها نقل مصنع المادة الصحية الملونة المستخدمة فى ختم الذبائح، وتجهيز أماكن ذبح الأبقار والجمال فى المرحلة الثانية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مجزر 15 مايو يخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيدة زينب، والمحافظات المجاورة له.

بيطرى القاهرة: مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتى انتظار سيارات، وحظائر إيواء للحيوانات (الكورانتينة)، ويستوعب خط ذبح الأغنام 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

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