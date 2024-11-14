تمهيدا لافتتاحه، محافظ القاهرة يتفقد مجزر 15 مايو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تجهيز مجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به، تمهيدًا لافتتاحه الشهر القادم.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المجزر ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، مشيرًا إلى أن مجزر 15 مايو سيخدم بعد افتتاحه أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيده زينب.

ومجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتى انتظار سيارات، وحظائر إيواء للحيوانات (الكورانتينة)، كما يضم المجزر خط لذبح الأغنام يستوعب 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

ورافق محافظ القاهرة فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من قيادات المحافظة.