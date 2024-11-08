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اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث مع المحافظة تجديد تراخيص مجازر الدواجن

اجتماع شعبة الثروة
اجتماع شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

عقدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، اجتماعا موسعا في حضور الدكتور محمد عامر المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة والدكتورة هدي محمود مدير ادارة التفتيش المركزي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المشتركة.

خطة غرفة القاهرة التنموية لجميع القطاعات

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة غرفة القاهرة التنموية لجميع القطاعات التي أعلنها أيمن العشري رئيس الغرفة خلال الاجتماع المجمع مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية الأخير والذي طالب من خلاله  الشعب كافة بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشكلات التي تواجه الأنشطة ووضع مقترحات الحلول المناسبة ورفعها في مذكرة رسمية له لمخاطبة الجهات المعنية.

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خلال اجتماع شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

مناقشة مشاكل منتسبي الشعبة وتبادل الآراء

وقال " السيد" إن الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع المحافظة والطب البيطري ومناقشة مشكلات منتسبي الشعبة وتبادل الآراء حول مقترحات الحلول المناسبة لها بما يحقق المصلحة العامة وانضباط السوق خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمجازر الدواجن لضبط هذه المنظومة علي صعيد الإنتاج والسعر والجودة وهذا يتطلب مزيدا من تسهيل الاجراءات والتعاون والتنسيق مع المحافظة والطلب البيطري  مشيدا بالحضور من ممثلي المحافظة والطب البيطري واستجابتهم للمشاركة في الاجتماع وأيضا منتسبي الشعبة من أجل وضع آليات لسبل التعاون خلال الفترة القادمة.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي الشعبة آرائهم حول المشاكل التي تواجههم علي صعيدي التراخيص والطب البيطري من أجل ضبط هذه المنظومة في الفترة القادمة في ظل أن قطاع الدواجن يمثل أهمية خاصة علي المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

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خلال اجتماع شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

من جانبهم أبدى ممثلو المحافظة والطب البيطري إستعدادهم لزيادة التعاون بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات مجتمعية ترضي المواطنين وتحافظ علي المستثمرين في هذا القطاع وان هناك تسهيلات كبيرة لأصحاب قطاع الدواجن طبقا للقانون المنظم لهذا النشاط من خلال تسهيل تجديد التراخيص أو الطب البيطري.

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