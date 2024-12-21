ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية متمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية كمباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية والرقابة الصحية ومجالس المدن وقامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة وضبط ( ٧٥٠ كجم ) لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبده وأسماك مدخنة مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.