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ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

ضبط 750 كيلو لحوم
ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية متمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية كمباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية والرقابة الصحية ومجالس المدن وقامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.  

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة وضبط ( ٧٥٠ كجم ) لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبده وأسماك مدخنة مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق الشرقية  

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. 

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الطب البيطري حماية المستهلك الجهات المعنية مباحث التموين التفتيش على اللحوم ادارة المجازر اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي

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