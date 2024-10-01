قصر ثقافة الإسماعيلية يشهد بروفات مهرجان الفنون الشعبية (صور)

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء أمس الإثنين،البروفات النهائية، لديفليه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين والذي تنطلق أولى فعالياته اليوم.

رعاة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

وذلك تحت رعاية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وبإشراف شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية والفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية.

جانب من البروفات النهائية، فيتو

جانب من البروفات النهائية، فيتو

وتقوم الفرق المشاركة في المهرجان الان بعمل بروفات عرض الديفيليه، وكذا حفل الافتتاح.



وكانت قد استقبلت محافظة الإسماعيلية، الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24، وذلك استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان فدا بديفيلية للفرق المشاركة.

جانب من البروفات النهائية، فيتو

جانب من البروفات النهائية، فيتو

وصول فرقة رومانيا

وشهدت القرية الأوليمبية وصول فريق دولة رومانيا وذلك للمشاركة في فعاليات المهرجان حيث كان فى استقبالها الفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

بروفات بالقرية الأولمبية

وتستعد الفرق المشاركة لانطلاق فعاليات الديفيليه غدا والذى يقام بشارع محمد على بمدينة الإسماعيلية، حيث تؤدى الفرق البطولات والتدريبات الخاصة بها.

جانب من البروفات النهائية، فيتو

جانب من البروفات النهائية، فيتو

يشهد شارع محمد على، في محافظة الإسماعيلية، مساء غد الثلاثاء، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، بديفيليه فني لجميع الفرق المشاركة، ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

عدد الفرق المشاركة بالمهرجان

يشارك في المهرجان هذا العام 22 فرقة مصرية أجنبية، منها 7 فرق من دول "الجزائر، المالديف، رومانيا، إندونيسيا، فلسطين، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

موعد ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

وينطلق المهرجان مساء الثلاثاء بديفيليه فني من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء الأربعاء المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين

تقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إداراته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

مواعيد عروض المهرجان

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.

