فتح باب الترشح للراغبين في الانضمام لبعثة الحج الطبية في الإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، فتح باب الترشح للراغبين في الانضمام إلى البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي سيتم إيفادها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م.

ضمان توفير الرعاية الصحية

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للحجاج المصريين، وضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم أثناء أدائهم لمناسك الحج.

شروط التقديم لبعثة الحج

وأشارت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن باب الترشح مفتوح أمام الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية ممن تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة في التعامل مع الحجاج وتقديم الخدمات الطبية الميدانية.

وتعد البعثة فرصة مميزة للكوادر الطبية والإدارية للمساهمة في خدمة الحجيج والتواجد في أجواء روحانية مميزة خلال موسم الحج.

خطوات التقديم للالتحاق ببعثة الحج

ويمكن للراغبين تقديم طلباتهم عبر المكاتب المعنية بمديرية الصحة بالإسماعيلية التسجيل، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، كما يمكن الاستفسار عن التفاصيل والإجراءات من خلال قنوات الاتصال الرسمية للمديرية.

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