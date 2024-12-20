توزيع طنين من لحوم صكوك الأوقاف على الأُسر الأَولى بالرعاية في الإسماعيلية

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، 2 طن من لحوم “صكوك الأضاحي” من وزراة الأوقاف؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، أن اللحوم يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية.

جانب من تسلم اللحوم،فيتو

حضور لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي

يذكر، أنَّ التوزيع سيتم بحضور لجنة مُشَكَّلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة، وذلك طبقًا لقاعدة البيانات الموجودة من مستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى السبع مراكز.

توفير أجهزة تبريد لكافة الإدارات لحفظ اللحوم

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في الإسماعيلية أنه تم توفير جهاز (ديب فريزر) لكافة الإدارات الاجتماعية؛ لحفظ اللحوم وضمان سلامتها حتى الانتهاء من التوزيع.

جانب من تسلم اللحوم،فيتو

ويأتي ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي إطار جهود الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.



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