إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة

أصيب 3 أشخاص في الفيوم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، على طريق القاهرة الفيوم، أمام مدخل قرية الحوشي بمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق القاهرة الفيوم، وبوجود مصابين بينهم واحد حالته حرجة، وانتقلت قوات الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن سبب الحادث السرعة المفرطة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "محمد.ح.م" 19سنة، مصابًا باشتباه كسور بالعضل الأيسر والمساعد الأيمن، و"محمد.ع.ح.ع" 20 سنة، اشتباه كسر بالفخذ اليسرى وكسر مضاعف بالفخذ اليمنى، وشخص مجهول الهوية والعنوان، عمره 25 سنة، مصابًا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ ونزيف داخلي بالبطن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة، وإعداد تقرير مفصل بحالة المركبتين، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

الوسائل الجديدة للحد من حوادث الشبورة

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة إجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

3- وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

4- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

5- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشي الشبورة المائية.

6- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أي مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

7- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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